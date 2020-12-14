В Свердловской области смертность выросла в 1,5 раза

За январь – октябрь 2020 в Свердловской области смертность превысила рождаемость на 15 480 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года естественная убыль населения составила 9 234 человек.

Как сообщает Свердловскстат, за 10 месяцев в регионе появились на свет 36 722 новорожденных, скончались – 52 202 человека. За тот же период 2019 года – 39 278 и 48 512 человек соответственно.

Также свердловчане стали реже регистрировать свои отношения: за 10 месяцев 2020 года вступили в брак 20 696 пар, в 2019 – 24 987.

Напомним, статистики уже несколько месяцев фиксируют рост смертности в Свердловской области. Как уже писал «Новый День», за восемь месяцев 2020 года умерло 41 048 жителей региона, что на 2 210 человек больше, чем за тот же отрезок 2019 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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