Сотрудники детского сада в Таборах задохнулись в канализационной яме

Два сотрудника детского сада в Таборинском районе погибли, пытаясь устранить проблемы с канализацией.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла в субботу, 10 июля. Сотрудники детского сада, ответственные за инфраструктуру, решили разобраться, откуда исходит стойкий неприятный запах. Они спустились в канализационную яму, где им внезапно стало плохо. Оба скончались на месте, по предварительной версии – от отравления скопившимися ядовитыми газами. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что тела нашел сторож детсада, о чем и сообщил в полицию. Узнав от родственников сотрудников, что они ушли на работу еще утром и до сих пор не вернулись, сторож решил совершить обход территории. Тогда-то он и обнаружил погибших – завхоза 1988 г.р. и разнорабочего 1958 г.р. Тела достали из ямы сотрудники полиции.

Таборы, Елена Владимирова

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