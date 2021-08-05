В Татарстане трое заключенных отравились в канализации

В Татарстане трое заключенных отравились газом во время чистки канализационного коллектора. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в исправительной колонии №5 УФСИН России по Республике Татарстан. Следователи обнаружили информацию о случившемся во время мониторинга СМИ.

«По предварительным данным, сотрудники исправительного учреждения, под угрозой применения насилия, заставили троих осужденных, не имевших специальной подготовки и соответствующей экипировки, выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб на территории колонии, в результате они получили отравление аммиачными газами», – сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи выясняют детали произошедшего.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 05.08.21

Лукашенко назвал антинародным руководство Украины. / Стало известно о состоянии мальчика, выброшенного с балкона отцом. / Жители Кизильского района требуют, чтобы Текслер разобрался с районной властью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»