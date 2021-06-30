Двое рабочих насмерть отравились метаном при чистке коллектора

В Красноярском крае при чистке коллектора погибли двое рабочих. Еще два человека попали в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Набережная города Бородино. Четыре работника чистили иловую насосную коллектора. Женщина и мужчина погибли, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение, сообщили в региональном управлении СКР.

«Предварительно установлено, что причиной произошедшего явилось отравление работников в результате превышения допустимой концентрации метана в коллекторе», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 30.06.21

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