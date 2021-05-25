В деле о гибели 11 рабочих в Таганроге появился подозреваемый, он арестован

В Таганроге арестован главный инженер водоканала Юрий Поляков по делу о гибели 11 рабочих в результате инцидента на очистных сооружениях. Он пробудет под стражей до 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Поляков проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сегодня следователи провели выемку документов на водоканале.

21 мая во время ремонтных работ в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошел выброс метана. В результате аварии погибли 10 рабочих водокананала, еще 8 пострадали. Позже один из них умер в больнице.

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.2 ст.217 УК РФ). По указанию главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что основная причина ЧП – несоблюдение техники безопасности.

Роструд пришел к выводу, что инцидент был несчастным случаем на производстве.

Таганрог, Наталья Петрова

Таганрог. Другие новости 25.05.21

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