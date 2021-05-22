Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

Число погибших рабочих таганрогского водоканала при аварии на очистных сооружениях выросло до 11. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лисицкий.

По словам градоначальника, в больнице скончался один из пострадавших сотрудников водоканала. Об этом информирует «Интерфакс».

Накануне во время ремонтных работ в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошел выброс метана. В результате аварии погибли 10 рабочих, еще 8 пострадали и были госпитализированы. Пятерых пострадавших поместили в реанимацию. Состояние двух из них медики оценивали как крайне тяжелое.

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.2 ст.217 УК РФ). По указанию главы СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства. 22 мая объявлено в регионе днем траура.

Таганрог, Наталья Петрова

Таганрог. Другие новости 21.05.21

В Крыму полицейский силой выбил из предпринимателя расписку о возврате приличной суммы. / Число жертв ЧП в коллекторе под Таганрогом увеличилось до 10. / После крупного пожара на Учителей без жилья остались две семьи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»