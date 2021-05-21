Число жертв ЧП в коллекторе под Таганрогом увеличилось до 10

По последним данным, во время очистки коллектора в поселке Дмитриадовка под Таганрогом погибли 10 рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города. Ранее стало известно о четырех погибших.

Число пострадавших увеличилось до 8. Рабочие доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи.

По данным источника ТАСС, в коллекторе остаются еще несколько человек. Их судьба пока неизвестна.

Во время ремонтных работ в колодце очистных сооружений произошел выброс метана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Таганрог, Наталья Петрова

Таганрог. Другие новости 21.05.21

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