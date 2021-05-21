СКР возбудил дело после гибели рабочих в Таганроге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления рабочих в очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, туда отправился прокурор Ростовской области Роман Прасков, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится на сайте СКР.

Ранее сообщалось, что во время ремонтных работ в колодце очистных сооружений два человека погибли, отравившись газом. По разным данным, число погибших увеличилось до пяти или до семи человек. Несколько работников «Водоканала» оставались в колодце.

«По уточненным данным, погибли четверо рабочих, еще пятеро доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести», – рассказал источник «Интерфаксу».

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подтвердил, что под наблюдением врачей находятся пятеро рабочих, а четверо скончались. Состояние тех, кто остался в колодце, неизвестно, информация по ним уточняется. Собеседник агентства предположил худший вариант.

«По предварительной информации, пять человек, поиски которых велись ранее, не выжили. Поиски тел продолжаются», – сказал источник.

Таганрог, Наталья Рязанова

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