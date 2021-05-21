Несколько рабочих погибли на очистных сооружениях под Таганрогом

В Ростовской области несколько рабочих отравились газом в колодце на очистных сооружениях. По предварительным данным, погибли семь человек.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка. Сотрудники таганрогского водоканала проводили ремонтные работы в колодце очистных сооружений. По всей видимости, рабочие отравились газом.

Сначала сообщалось о двух погибших. Пятеро были госпитализированы, еще пятерых искали сотрудники газодымозащитной службы ГУ МЧС. «По предварительной информации, пять человек, поиски которых велись ранее, не выжили. Поиски тел продолжаются», – сказал «Интерфаксу» информированный источник.

На место происшествия выехали представители областной прокуратуры, следователи и криминалисты. По факту случившегося проверку проводят Следственный комитет и прокуратура.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 21.05.21

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