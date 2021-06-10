Число жертв аварии в коллекторе под Таганрогом выросло до 12

В Таганроге скончалась женщина, пострадавшая при ремонте очистных сооружений. Об этом сообщили в городской администрации.

Пациентка все это все находилась в коме. Этой ночью она умерла, не приходя в сознание, пишут местные СМИ со ссылкой на мэрию Таганрога. Таким образом, число жертв аварии выросло до 12.

21 мая во время ремонтных работ в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошел выброс метана. В результате аварии погибли 10 рабочих водокананала, еще 8 пострадали. Позже один из них умер в больнице.

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.2 ст.217 УК РФ). По указанию главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что основная причина ЧП – несоблюдение техники безопасности.

Роструд пришел к выводу, что инцидент был несчастным случаем на производстве.

Таганрог, Зоя Осколкова

Таганрог. Другие новости 10.06.21

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