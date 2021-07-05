Под Красноярском произошла вторая за неделю гибель рабочих в канализации

Двое рабочих погибли во время чистки канализации в селе Степное Красноярского края. Пять дней назад аналогичный случай произошел в городе Бородино, в том же регионе.

Работники агропредприятия ЗАО «Назаровское» проводили работы по очистке канализации, но погибли. Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура Красноярского края. Руководство предприятия подозревают в нарушении требований охраны труда, которое привело к смерти по неосторожности двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ), передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 30 июня руководство ООО «Эко-Восток» отправило четырех работников чистить иловую насосную коллектора. Во время работ женщина и мужчина погибли, отравившись метаном. Еще двух мужчин в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 05.07.21

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