Свердловский онкоцентр частично закрылся на карантин из-за заноса Covid-19

В свердловском областном онкоцентре временно приостановлена госпитализация в радиологическом и гинекологическом отделениях из-за заноса коронавируса – инфекцию выявили у одной из пациенток. Всех, кто проходил лечение в стационаре, распустили по домам.

В редакцию «Нового Дня» обратилась свердловчанка Марина. Она рассказала, что сейчас находится в Екатеринбурге, чтобы поддержать свою мать, которая проходит лечение в онкоцентре. В понедельник они были вынуждены покинуть медицинское учреждение. «Моя мама из Краснотурьинска, она проходит заключительный этап лучевой терапии. Она лежала в онкоцентре уже две недели, пока в понедельник не выяснилось, что в соседней палате оказалась женщина с коронавирусом. Всех, кто проходил лечение, распустили по домам. В такой ситуации оказалось много пациентов, они все иногородние. Моей матери пришлось снять квартиру в Екатеринбурге, потому что пропускать процедуры нельзя. Сейчас она получает амбулаторное лечение», – рассказала Марина. По словам собеседницы агентства, никого из контактных лиц с зараженной пациенткой не изолировали. Также женщина возмущена, что в онкоцентре не помогли с размещением больных в связи с введением карантина.

В свердловском оперативном штабе «Новому Дню» подтвердили информацию о частичном карантине в онкоцентре. «В свердловском онкодиспансере в связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у пациента, временно приостановлена госпитализация в четвертое гинекологическое отделение и частично во второе радиологическое отделение (санитарную обработку там проводят в половине палат). Радиологическое отделение начнет работу в штатном режиме с завтрашнего дня, гинекологическое отделение – с понедельника. Все остальные отделения Свердловского онкодиспансера, а также поликлиника работают в штатном режиме. Отметим, что перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый, сделанный в другом медицинском учреждении. На момент госпитализации тест у пациента был отрицательный, клинические симптомы проявились на четвертые сутки лечения в онкодиспансере (в процессе инкубационного периода). Во избежание риска распространения коронавирусной инфекции, пациенты, контактирующие с заболевшим, соблюдают необходимый четырнадцатидневный карантинный контроль на дому, сразу же после которого возобновят лечение в онкодиспансере в полном объеме», – сообщил оперштаб.

Добавим, что с начала пандемии карантин в областном онкодиспансере вводился уже несколько раз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

Ремонт дорог, с которых выгнали аффилированую с Карапетяном компанию, закончат только в октябре. / Бесплатные обеды с французским меню получат екатеринбургские врачи. / В Екатеринбурге кончился дефицитный «ЭпиВак». Теперь уральцы ищут «КовиВак». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»