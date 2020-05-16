Три отделения областного онкоцентра закрылись на карантин из-за коронавируса у пациента

В свердловском областном онкоцентре по предписанию Роспотребнадзора частично введены карантинные меры из-за подтвержденного случая Covid-19 у госпитализированного пациента. Инфекция у него проходит бессимптомно.

«В медучреждении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, тестирование, изоляция, дезинфекция. По итогам проведенных постконтактных анализов наличие инфекции подтвердилось у троих медработников и двоих пациентов. Все изолированы», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе. Сейчас три из 31 отделения онкодиспансера временно закрыты на прием пациентов.

В штабе добавили, что больные, находящиеся в них, продолжают получать лечение. После полной выписки в отделениях будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, после чего снова возобновится прием пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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