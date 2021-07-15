В Екатеринбурге отреставрируют старинный особняк, где находятся школа и секс-шоп

В Екатеринбурге отреставрируют Дом доктора Сяно. Объявлен аукцион на разработку проектной документации, ее максимальная стоимость – 4,4 миллиона рублей. Подрядчик должен будет продумать, как стоит отреставрировать фасады, отремонтировать инженерные сети и описать ремонт помещений второго этажа так, чтобы их можно было использовать под современные нужды.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июля, работы должны быть выполнены за 120 дней с момента подписания контракта.

Дом доктора Сяно – особняк, построенный в 1910 году по проекту архитектора Иван Казимирович Янковского. Доктор Сяно был специалистом по детским и женским болезням. Теперь же в этом здании находятся Управление госохраны объектов культурного наследия, детская школа искусств и секс-шоп.

Фото Управления госохраны объектов культурного наследия

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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