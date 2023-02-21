«Демидовский фонд» Росселя переедет в старинный дом доктора Сяно в июне

Международный Демидовский фонд, который возглавляет бывший свердловский губернатор Эдуард Россель, через несколько месяцев переедет в здание – объект культурного наследия «Дом-больница доктора Сяно».

Об этом Россель рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». «Евгений Владимирович (Куйвашев) выделил фонду здание деревянного зодчества, на углу улицы Розы Люксембург, напротив Центральной гостиницы, где первый этаж каменный, второй – деревянный. Сейчас там идет серьезное восстановление, в июне месяце планируют нас пустить», – сообщил экс-губернатор. В здании планируется разместить администрацию фонда и библиотеку, в которой будут храниться книги, связанные с историей рода Демидовых. В частности, для создания коллекции планируется выкупить библиотеку из 5000 томов у 96-летней жительницы Петербурга, которая всю жизнь интересовалась историей Демидовых.

Россель также обещал, что детскую художественную школу из старинного особняка выселять не будут. «Школу оставили, не будем трогать, зачем это надо. Там площадь 650 кв. м, второй этаж, для начала нам хватит», – пояснил он.

Россель также поделился своей давней мечтой: он хотел воссоздать в Екатеринбурге резиденцию Александра Демидова в Ленинградской области (деревня Тайцы, Гатчинский район). По мнению Росселя, такое здание, в котором разместился бы фонд Демидовых, украсило бы и город, и область.

Как уже сообщал «Новый День», Дом доктора Сяно – особняк, построенный в 1910 году по проекту архитектора Ивана Казимировича Янковского. Доктор Сяно был специалистом по детским и женским болезням. Теперь же в этом здании находятся Управление госохраны объектов культурного наследия и детская школа искусств, а до недавнего времени там был секс-шоп.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»