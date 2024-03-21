В Доме доктора Сяно появился историко-культурный центр развития Демидовских территорий

В Екатеринбурге появился историко-культурный центр развития Демидовских территорий, он находится в Доме доктора Сяно, на перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта. Это памятник архитектуры XX века.

Как пояснили в компании, которая занималась восстановлением здания, при реконструкции ему практически вернули первоначальный вид, соответствующий проекту архитектора Янковского. «Площадь восстановления составила примерно 525 кв. м: мы вернули разрушенные за время эксплуатации балкон и кованое ограждение, обналичники наружных окон. Венцы деревянного этажа со временем также разрушились, с объекта-ровесника в Башкирии мы выпилили участки с целыми элементами и перевезли в Екатеринбург, по ним возвращали исторический облик здания», – поделился Максим Шкляев, директор строительного подразделения ЗАО «Отделстрой».

Внутри дома строители сохранили ступени лестничных маршей из натурального камня, сделали ограждение в кузнечной мастерской, а обстановку воссоздали по архивным фотографиям – тем самым выдержали интерьер в традициях XX века.

Фото: Атомстройкомплекс

В памятнике уральского модерна будут проходить мероприятия, выставки известных художников и лекции. Так, уже в эти выходные эксперт Государственной Третьяковской галереи расскажет, почему Петр I разрешил основателю династии носить бороду.

Как уже сообщал «Новый День», Дом доктора Сяно – особняк, построенный в 1910 году по проекту архитектора Ивана Казимировича Янковского. Доктор Сяно был специалистом по детским и женским болезням. Теперь же в этом здании находятся историко-культурный центр и детская школа искусств, а до недавнего времени там были Управление госохраны объектов культурного наследия и секс-шоп.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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