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Четверг, 15 июля 2021, 12:48 мск

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На своем последнем заседании депутаты заксо разрешат продать «Рефтинскую» птицефабрику

На последнем пленарном заседании заксо, которое состоится 27 июля, депутаты, вероятнее всего, разрешат правительству приватизировать птицефабрику «Рефтинская».
Вопрос об этом уже внесен в повестку заседания комитета по законодательству и общественной безопасности 19 июля. Формулировка такая: «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская».

Напомним, этот вопрос поднимется почти каждый год, но фабрика остается в собственности области. Как уже сообщал «Новый День», в частности, продажу «Рефтинской» обсуждали и в декабре 2020 года. Тогда коммунист Александр Ладыгин спросил, не повлияет ли продажа птицефабрики на продовольственную безопасность региона, а единоросс Владимир Никитин – действительно ли для «Рефтинской» нашли инвестора, и сколько он готов предложить. Первый замгубернатора (на тот момент – прим.ред.) Алексей Орлов заявил, что инвестора для «Рефтинской» правительство активно ищет. И он не думает, что ее продажа негативно повлияет на продовольственную безопасность. Предприятию все равно нужен инвестор, а область сейчас в силу ограниченных возможностей инвестиции из бюджета направить не может, пояснил Орлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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