Депутаты разрешили МУГИСО продать «Рефтинскую» за 2,5 млрд рублей

Депутаты заксобрания дали согласие на продажу 100% акций принадлежащей Свердловской области птицефабрики «Рефтинской».

Перед народными избранниками выступил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он рассказал, что птицефабрика оказалась в очень тяжелой ситуации. Комбикорма дорожают, покупательский спрос снижается, а рынок мяса птицы перенасыщен. Кредиторская задолженность птицефабрики контрагентам составляет 1 млрд 260 млн рублей, задолженность по кредитам – еще более 1 млрд рублей. По данным оценщиков, на 31 декабря 2020 года рыночная стоимость фабрики составила 2 млрд 52 млн рублей. На вопрос, есть ли уже на примете возможный покупатель, Сергей Зырянов ответил, что, по данным министерства, покупатель есть, но на прямые переговоры с ним МУГИСО не выходит. «Это было бы не совсем корректно, скоро будет объявлен аукцион. Но по нашим данным, покупатель есть», – заявил он.

Депутат Владимир Никитин добавил, что в первую очередь цель приватизации – это сохранение предприятия, где работают более 2000 человек. По его словам, банки давать кредиты фабрике не будут, а у области денег на ее развитие тоже нет, и в ближайшие годы явно не будет. Примерно те же аргументы в прошлом году приводил бывший первый замгубернатора Алексей Орлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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