Рефтинскую птицефабрику выставят на аукцион 10 сентября

МУГИСО объявило о приватизации госимущества Свердловской области – 100% обыкновенных именных акций ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».

На сайте МУГИСО сообщается, что имущественный комплекс птицефабрики сейчас состоит из 16 земельных участков общей площадью 296 га, расположенных в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе (поселок Красноармейский и поселок городского типа Рефтинский), а также 307 объектов недвижимости. Средняя численность работников птицефабрики – 2300 человек. Размер уставного капитала акционерного общества – 1 млрд 695 млн 596 тысяч рублей.

Начальная цена продажи: 2 млрд 500 млн рублей. Шаг аукциона – 12 млн 500 тысяч рублей. Размер задатка 500 млн рублей, что составляет 20% от начальной цены продажи. Срок внесения задатка не позднее 09 час. 00 мин. 04 сентября 2021 года (здесь и далее время московское).

Аукцион состоится на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 10 сентября 2021 года в 09 час. 00 мин. Дата и время начала подачи заявок – с 18 час. 00 мин. 09 августа 2021 года, дата и время окончания подачи заявок – в 23 час. 59 мин. 03 сентября 2021 года. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата определения участников) – 10 час. 00 мин. 09 сентября 2021 г.

Как уже сообщал «Новый День», на последнем пленарном заседании текущего созыва заксо депутаты разрешили областному правительству продать птицефабрику. Перед народными избранниками выступил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он рассказал, что птицефабрика оказалась в очень тяжелой ситуации. Комбикорма дорожают, покупательский спрос снижается, а рынок мяса птицы перенасыщен. Кредиторская задолженность птицефабрики контрагентам составляет 1 млрд 260 млн рублей, задолженность по кредитам – еще более 1 млрд рублей. По данным оценщиков, на 31 декабря 2020 года рыночная стоимость фабрики составила 2 млрд 52 млн рублей. На вопрос, есть ли уже на примете возможный покупатель, Сергей Зырянов ответил, что, по данным министерства, покупатель есть, но на прямые переговоры с ним МУГИСО не выходит. «Это было бы не совсем корректно, скоро будет объявлен аукцион. Но по нашим данным, покупатель есть», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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