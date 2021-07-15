В Екатеринбурге пройдут очередные опрессовки

В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок. Гидравлические испытания будут проходить с 19 по 23 июля по ночам, с 23 до 6 часов утра.

«На период всех гидравлических испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и сетей необходимо будет произвести надёжное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор», – сообщает пресс-служба администрации города. В пресс-службе ЕТК добавили, что опрессовки должны пройти без понижения температуры воды, энергетики просят УК не отключать ее подачу.

На это лето всего запланировано четыре этапа опрессовок, последний пройдет с 10 по 13 августа.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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