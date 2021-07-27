В трех районах Екатеринбурга пройдут дополнительные опрессовки

В Екатеринбурге пройдет дополнительный этап опрессовок. Гидравлические испытания в ночь с 27 на 28 июля будут проводить в центре, Пионерском и микрорайоне Заречном. Но отключения горячей воды быть не должно.

«ЕТК доводит до сведения организаций, предприятий и жителей Екатеринбурга: испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, в ночное время, с 23:00 часов до 06:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

В случае отсутствия горячей воды жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП и т.п.)", – сообщили в пресс-службе АО «ЕТК».

Добавим, по всему городу опрессовки проходили с 19 по 23 июля. Этим летом испытания трубопроводов пройдут еще один раз – последний этап запланирован на 10-13 августа.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

27 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня». Вторая ветка метро десять лет назад. / Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский выиграл командное золото в Токио. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»