По факту отравления детей в санатории «Лесники» возбуждено уголовное дело

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления детей в санатории «Лесники», расположенном в Кетовском районе.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления обратились 13 детей, госпитализация никому из них не понадобилась. Некоторые приехали на отдых из Екатеринбурга: в департаменте образования столицы Урала сообщили, что 1 июля в санаторий отсюда уехали в общей сложности 175 детей.

Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства инцидента. В рамках следствия будет дана уголовно-правовая оценка руководству и медицинским работникам СОЛКД «Лесники» не только по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, но и степени оснащенности объекта необходимыми системами и средствами защиты.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что дети отравились еще 11 июля, но персонал даже не сообщил об этом родителям. Накануне, 14 июля, правительство Курганской области, прокуратура, РПН и СКР начали проверку в санатории.

Курган, Елена Владимирова

Курган. Другие новости 15.07.21

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