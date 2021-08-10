На тренировочных сборах под Ростовом отравился 31 ребенок

В Волгодонске Ростовской области у 31 ребенка наблюдались симптомы отравления. Дети прибыли на тренировочные сборы.
Юные спортсмены в возрасте от 10 до 14 лет пожаловались на ухудшение самочувствия 9 августа. У детей, находящихся в одном из центров загородного отдыха, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.
На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
«Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы», – сообщили в региональном управлении СКР.
В ведомстве добавили, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное.
Волгодонск, Зоя Осколкова
Волгодонск. Другие новости 10.08.21
Детский сад заплатит ребёнку полмиллиона рублей компенсации за полученную шишку. / В больнице Петербурга мужчина напал с ножом на пациентов. / В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой – мешал спать. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube