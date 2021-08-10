На тренировочных сборах под Ростовом отравился 31 ребенок

В Волгодонске Ростовской области у 31 ребенка наблюдались симптомы отравления. Дети прибыли на тренировочные сборы.

Юные спортсмены в возрасте от 10 до 14 лет пожаловались на ухудшение самочувствия 9 августа. У детей, находящихся в одном из центров загородного отдыха, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы», – сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве добавили, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное.

Волгодонск, Зоя Осколкова

Волгодонск. Другие новости 10.08.21

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