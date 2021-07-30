В отношении турагентства, чьи клиенты-школьники отравились в поездке в Петербург, начато расследование

Турагентство «Вольный ветер», которое организует поездки для школьников по городам России, могут привлечь к административной ответственности после того, как группа детей отравилась в отеле Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор уже начал свое расследование и нашел нарушения в работе турфирмы.

Как ранее писал «Новый День», группа детей из Екатеринбурга отдыхала по путевкам в Санкт-Петербурге. Когда школьники ехали на поезде домой, почти все почувствовали себя плохо. Детей с кишечной инфекцией госпитализировали в разных городах по пути следования поезда. Оказалось, что перед отправкой они пообедали в ресторане отеля «Ладога». Позднее отель закрыл питерский Роспотребнадзор за множественные нарушения.

Всего, по данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в больницы попали 14 человек из 20. 10 детей и 1 взрослый были сняты с поезда и доставлены в больницы Костромской и Кировской областей. Трое детей попали в ГБУЗ СО ДГБ №9 г. Екатеринбурга. При проведении лабораторных исследований у заболевших обнаружена сальмонелла.

Сейчас Роспотребнадзор начал административное расследование в отношении турфирмы «Вольный ветер», которая занималась организацией поездки.

«Специалистами выявлено, что организаторы поездки не уведомили Управление Роспотребнадзора о выезде детей железнодорожным транспортом, у детей организованной группы отсутствовали справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, которые должны быть оформлены в период формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки. За выявленные нарушения в отношении ООО «Вольный ветер» будут применены меры административного воздействия», – сообщает пресс-служба ведомства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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