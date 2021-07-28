Дети из Екатеринбурга отравились во время обеда в отеле Санкт-Петербурга

Группа детей, отдыхавших в Санкт-Петербурге, отравились в ресторане отеля «Ладога», где они обедали перед отправлением домой. Некоторых ребят госпитализировали прямо из поезда по пути следования в Екатеринбург. Отель закрыл Роспотребнадзор.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, недомогание школьники почувствовали уже в поезде по пути домой. К детям вызывали врачей по ходу следования поезда, некоторых госпитализировали. Предварительно установлено, что у детей кишечная инфекция. После лечения они будут отправлены домой.

Стало известно, что перед отправкой в Екатеринбург группа ребят пообедала в ресторане ООО «Лагода-отель», где, по всей видимости, и жили школьники во время отдыха.

Роспотребнадзор уже приостановил деятельность отеля до решения суда. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Помещения ресторана были в неудовлетворительном состоянии, продукты хранились не по правилам, приготовление еды осуществлялось без технологических документов.

«Проведено медицинское освидетельствование и лабораторное обследование сотрудников ресторана; установлено медицинское наблюдение; отобраны пробы сырья, пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды; организованы дезинфекционные мероприятия», –– сообщили в Роспотребнадзоре.

Документы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ поступили в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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