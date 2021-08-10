В деле об отравлении детей в поезде Мурманск – Адлер появились трое задержанных

В Ростовской области и Краснодарском крае задержаны повар, официант и директор вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер, где массово отравились дети, ехавшие в оздоровительные лагеря Кубани. Задержанные подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление (ч.1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как установили следователи, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер» знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила и нормы. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала и пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников. Всё это, считает следствие, привело к массовому заражению детей норовирусной инфекцией.

Следователи в ближайшее время предъявят задержанным обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения, отмечается в сообщении.

Напомним, 7 августа с поезда Мурманск – Адлер сняли 18 детей и двух сопровождающих с признаками пищевого отравления. Позже еще 36 человек с того же поезда госпитализировали в Туапсе. 43 из них – жители Карелии, которые ехали на отдых в туапсинский лагерь «Морская волна». Позднее число госпитализированных детей увеличилось до 91. Специалисты определили, что причина недомогания – желудочно-кишечный норовирус второго типа.

В РЖД проводят собственное расследование массового отравления детей. В компании заявили, что питание в вагоне-ресторане организовала фирма НТС. Руководство РЖД обещало бесплатно доставить всех пострадавших к местам отдыха после выписки.

Москва, Наталья Петрова

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