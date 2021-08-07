На Кубани следователи возбудили уголовное дело после отравления 20 детей в поезде

Следователи ищут причины отравления 20 ребят, снятых с поезда «Мурманск-Адлер». Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

О происшествии сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Около 250 детей ехали двумя группами на отдых в Туапсе. После очередного приема пищи многие пожаловались на жар и недомогание. 20 ребят сняли с поезда и отправили в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию.

«Еще 15 несовершеннолетних пассажиров с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения. Организовано эстафетное медицинское наблюдение детей», – пояснили в РЖД.

Врачи оценили состояние пациентов как легкой и средней тяжести, сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты взяли пробы пищи и воды, которые передадут экспертам для выяснения причины недомогания. Следователи опросили сопровождающих, ехавших вместе с детьми.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 07.08.21

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