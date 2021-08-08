Роспотребнадзор: снятые с поезда Мурманск-Адлер дети заболели норовирусом

Специалисты Роспотребнадзора определили причину недомогания детей, снятых с поезда Мурманск-Адлер. Ребята заразились норовирусом второго типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эта желудочно-кишечная инфекция и вызвала симптомы отравления. Детям оказывают необходимую помощь, а за ситуацией следит главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в больницы Белореченска и Апшеронска поступили 19 детей и двое сопровождающих с признаками отравления. Еще 36 человек госпитализировали с аналогичными симптомами в Туапсе. 250 детей двумя группами направлялись из Карелии в краснодарский лагерь «Морская волна». Следователи проверяют обстоятельства заражения детей.

Москва, Наталья Рязанова

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