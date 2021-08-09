Врачи Туапсе подготовили к выписке заболевших в поезде детей

Краснодарские врачи готовы выписать несколько детей, заболевших в поезде Мурманск-Адлер. Под наблюдение врачей привезли еще нескольких ребят. Общее число госпитализированных достигло 91 человека.

В больнице Туапсе находится 71 ребенок, из них 44 – из Мурманской области, сообщили в региональном министерстве образования. Врачи готовы с 9 августа начать выписку некоторых пациентов благодаря хорошему самочувствию.

«У четверых на утро оставалось повышение температуры, остальные чувствуют себя хорошо», – рассказали в министерстве.

Напомним, первых 19 детей и двух взрослых с признаками отравления сняли с поезда до прибытия в Туапсе. В городе-курорте госпитализировали 67 детей, а позже доставили еще четверых. Причиной недомогания стал норовирус, а в вагоне-ресторане нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Туапсе, Наталья Рязанова

Туапсе. Другие новости 09.08.21

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