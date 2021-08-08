Глава Карелии рассказал о состоянии детей, заболевших на поезде Мурманск-Адлер

Дети из Карелии, поступившие в больницы с признаками желудочной инфекции, чувствуют себя удовлетворительно, рассказал глава региона Артур Парфенчиков. Он лично следит за состоянием ребят.

«Каждый час получаю информацию о состоянии наших детей. Врачи оценивают состояние каждого ребенка как удовлетворительное, тяжелых нет», – написал Парфенчиков во ВКонтакте.

На 8 августа в больницах оказались уже 87 человек с симптомами инфекции. 67 детей разместили в Туапсинской районной больнице № 1, 12 человек находятся в Апшеронской больнице, еще восемь – в Белореченской. По оценкам врачей, заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

За развитием событий следят в ОАО РЖД и Следственном комитете. В компании заявили, что питание в вагоне-ресторане организовала фирма НТС. Руководство РЖД обещало бесплатно доставить всех пострадавших к местам отдыха после выписки.

Напомним, 7 августа с поезда Мурманск-Адлер сняли 18 детей и двух сопровождающих с признаками пищевого отравления. Позже еще 36 человек с того же поезда госпитализировали в Туапсе. 43 из них – жители Карелии, которые ехали на отдых в туапсинский лагерь «Морская волна». Специалисты определили, что причина недомогания – желудочно-кишечный норовирус второго типа.

Туапсе, Наталья Рязанова

Туапсе. Другие новости 08.08.21

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