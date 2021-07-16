30% офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров

В летний период офисные сотрудники часто спорят и ссорятся друг с другом из-за кондиционеров. Женщины конфликтуют между собой по этому поводу чаще, чем мужчины.

По результатам исследования, которое провел сервис Superjob, среди женщин о ссорах из-за офисного климата рассказала каждая третья (33%), среди мужчин – только 26%. Сотрудники до 34 лет рассказывали о спорах чаще, чем те, кто старше. В целом о ссорах из-за кондиционеров рассказали 29% офисных работников.

Как уже писал «Новый День», в 2019 году немецкие ученые выяснили, что женский мозг лучше работает при высоких температурах. В рамках проекта ученые изучили, как на работоспособность мужчин и женщин влияет различная температура. В эксперименте приняло участие 500 человек. По результатам исследования выяснилось, что при более высоких температурах дамы лучше справляются с заданиями по математике и работой, связанной с написанием, в то время как у мужчин все наоборот. «Возможно, это объясняет, почему мужчины в костюмах и галстуках готовы погрузить свои офисы в ледниковый период», – отмечают исследователи.

Напомним, в России при восьмичасовом рабочем дне температура воздуха в офисном помещении должна составлять 23-25°С в теплое время года и 22-24°С в холодное (при относительной влажности 40-60%). Отклонение от нормы разрешено лишь на 1-2°С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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