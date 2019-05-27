Конец «ледникового периода» в офисах? Ученые установили, как жара влияет на КПД работников

Немецкие ученые выяснили, что женский мозг лучше работает при высоких температурах. Как пишет The Guardian, авторы исследования предлагают отказаться «ледникового периода» в офисах.

В рамках проекта ученые изучили, как на работоспособность мужчин и женщин влияет различная температура. В эксперименте приняло участие 500 человек. По результатам исследования выяснилось, что при более высоких температурах «слабый пол» лучше справляется с заданиями по математике и работой, связанной с написанием, в то время как у мужчин все наоборот. «Возможно, это объясняет, почему мужчины в костюмах и галстуках готовы погрузить свои офисы в ледниковый период», – отмечают исследователи.

При этом ученые подчеркивают, что увеличение производительности у женщин в условиях жары было «значительно больше», чем снижение производительности у мужчин. Таким образом, как считают ученые, если увеличить среднюю температуру в офисе, общая производительность труда в коллективе будет значительно выше.

«Наши результаты показывают, что на рабочих места, где работают и мужчины, и женщины, можно повысить производительность, установив температуру выше, чем предполагается по современным стандартам», – говорится в исследовании.

По мнению ученых, если работодатели прислушаются к их советам, это создаст более комфортные условия для работы для женщин, которым из-за кондиционеров приходится носить дополнительные слои одежды – джемперы, шали, носки – чтобы согреться в своих кабинетах.

Напомним, в России при восьмичасовом рабочем дне температура воздуха в офисном помещении должна составлять 23-25°С в теплое время года и 22-24°С в холодное (при относительной влажности 40-60%). Отклонение от нормы разрешено лишь на 1-2°С.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.19

Счетная палата пообещала обратить внимание на Клишаса и Бокову из-за закона об «автономном Рунете». / «Либеральная секта»: Анатолий Вассерман назвал главные просчеты российских реформаторов 90-х. / Новые подробности столкновений с полицией в Москве: защитники сквера задержаны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»