Алексей Орлов: День города снова пройдет в онлайн-формате

День города в Екатеринбурга в этом году снова пройдет в онлайн-формате. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, подводя итоги уходящей недели.

«Начну не с самых приятных новостей. Празднование Дня города в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. К сожалению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе не позволяет нам отметить этот праздник с размахом», – говорится в видео, которое Орлов записал для своего Инстаграма.

Напомним, в 2020 году День города впервые прошел в «коронавирусном» формате. Из-за пандемии коронавируса было отменено большинство традиционных праздничных мероприятий. В мэрии решили провести концерты приглашенных артистов на крыше торгового центра и транслировать их в Интернет. Главный вечерний концерт дала группа «Чайф» на площадке под городскими курантами, но также без присутствия зрителей. При этом городские власти не стали отказываться от фейерверка. Салют запустили из трех точек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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