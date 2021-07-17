Транспортная прокуратура опровергла свое сообщение о столкновении самолета с птицей в Кольцово

Уральская транспортная прокуратура исправила свое сообщение о столкновении самолета и птицы в аэропорту «Кольцово». В обновленной информации говорится о том, что командир воздушного судна принял решение прервать взлет из-за возможного столкновения с птицей. В пресс-службе аэропорта также опровергли информацию о том, что столкновение было.

Добавим, ранее в прокуратуре сообщали, что рейс компании «Победа», летевший по маршруту «Екатеринбург-Сочи», задержался в аэропорту «Кольцово» из-за происшествия на взлете.



Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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