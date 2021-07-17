В Кольцово на взлете самолет столкнулся с птицей

В аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Победа» рейсом до Сочи на взлете столкнулся с птицей. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет. Борт осмотрели, никаких повреждений не было обнаружено. Но из-за это происшествия рейс «Екатеринбург – Сочи» вылетел с задержкой: вместо 8:30 в 9:25. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, проверяется исполнение законодательства в части орнитологического обеспечения полетов.

Это далеко не первый случай, когда в Кольцово самолеты сталкиваются с птицами. Неподалеку от аэропорта из года в год образуются несанкционированные свалки, которые привлекают птиц. Их ликвидируют, но нарушители снова свозят мусор.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.21

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