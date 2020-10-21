Прокуратура снова займется гигантской нелегальной свалкой у Кольцово – ее уже закрывали (ФОТО, ВИДЕО)

Природоохранная прокуратура вновь отправляется на несанкционированную свалку в районе аэропорта Кольцово. Надзорное ведомство организовало очередную проверку – на полигоне, который был де-юре закрыт несколько лет назад, де-факто продолжают размещать мусор.

«К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля». Специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов, установлен ущерб, причиненный окружающей среде. По результатам проверки прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе ведомства.

Однако это уже не первая попытка закрыть полигон, который не вошел в госреестр объектов размещения отходов и который работает нелегально, создавая угрозу безопасности полетов. Еще в 2016 году «Новый День» писал, что суд принял решение о полной рекультивации свалки – на его добровольное исполнение давали 3 месяца. Полигон находится приблизительно в 6,5 километрах от аэропорта Кольцово, и тем создает угрозу полетам – поднявшись в небо, птицы способны забиться в двигатель, повредить его, из-за чего самолет может рухнуть. Законом регламентировано, что подобные объекты должны находиться не ближе 15 километров от аэропорта.

Гигантская помойка мешает самолетам

Тогда после публикаций «Нового Дня» объектом интересовалась транспортная прокуратура. «Размещение свалки ООО «Полигон» не согласовано с должностными лицами аэропорта. В результате скопления в этом месте птиц, которых привлекают пищевые отходы, возникла сложная орнитологическая обстановка, что создает реальную угрозу безопасности полетов», – комментировали представители Уральской транспортной прокуратуры. ООО «Полигон» было оштрафовано на 300 тысяч рублей, в суд был передан иск от надзорного ведомства с требованием ликвидировать свалку.

Прокуратура проверяет свалку

Но в 2019 году съемочная группа «Нового Дня», побывавшая на мусорном полигоне в шести километрах от аэропорта Кольцово, убедилась в том, что он все же не был закрыт. Охранник, ведущий журнал учета, попытался убедить журналистов, что мусор на свалке давно не принимают, а спецтехника везет сюда только землю для рекультивации. Однако правдой это оказалось лишь отчасти – некоторая территория свалки действительно засыпана свежим грунтом, но были замечены и кучи новых отходов – буквально в ста метрах от въезда на полигон. То, что мусор был привезен на свалку совсем недавно, доказывали упаковки из-под продуктов питания, датированные декабрем 2018-го, а также документы, валяющиеся на земле, от января 2019 года.

Тогда власти также пообещали найти виновных в том, что свалка продолжает функционировать, и закрыть ее раз и навсегда, однако, видимо, этого не произошло – полигоном теперь займется природоохранная прокуратура.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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