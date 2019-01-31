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Четверг, 31 января 2019, 12:12 мск

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Реформа дала сбой: на угрожавший полетам полигон снова везут мусор (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловские мусорщики нашли лазейки в реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами в первый же месяц работы.

Предполагалось, что с появлением регоператоров ТКО не будут свозить на несанкционированные свалки, поскольку оплата транспортникам поступает только после отчета от легального полигона, принявшего груз. Однако, по всей видимости, механизм дал какой-то сбой. В этом убедилась съемочная группа «Нового Дня», побывавшая на мусорном полигоне в шести километрах от аэропорта Кольцово.

Закрытый полигон

Официально он был закрыт для приема отходов еще в 2016 году, т.к. свалка находится в опасной близости от глиссады самолетов, прилетающих в Екатеринбург. Кучи мусора привлекают стаи птиц, которые могут спровоцировать серьезные авиаинциденты, например, попав в турбину воздушного судна.

По закону минимальная дистанция полигона от аэропорта ‒ 15 км. Так что после вмешательства транспортной прокуратуры в 2016 году руководство полигона было оштрафовано на 300 000 рублей, а суд потребовал ликвидировать свалку. Но этого, судя по всему, до сих пор не произошло.

Жители поселков Косулино и Глубокое рассказывают, что в сумерки на полигон заезжают для разгрузки мусоровозы. Охранник, ведущий журнал учета, попытался убедить съемочную группу «Нового Дня», что мусор на свалке давно не принимают, а спецтехника везет сюда только землю для рекультивации. Однако правдой это оказалось лишь отчасти ‒ некоторая территория свалки действительно засыпана свежим грунтом, но тут появляются и кучи новых отходов – буквально в ста метрах от въезда на полигон.

То, что мусор был привезен на свалку совсем недавно, доказывают упаковки из-под продуктов питания, датированные декабрем 2018-го, а также документы, валяющиеся на земле, от января 2019 года.

Получить оперативные комментарии у руководства свалки пока не удалось. Администрация Белоярского района также хранит молчание. В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области «Новому Дню» пообещали, что разберутся с ситуацией и накажут виновных.

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