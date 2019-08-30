Прокуратура и следствие начали проверку по аварийной посадке А321 в Кольцово

Уральский следственный комитет на транспорте и Уральская транспортная прокуратура начали проверку по факту вынужденной посадки Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург – Худжант.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, причиной ЧП стало столкновение самолета со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга. Самолет сел в Кольцово сегодня в 08 часов 53 минуты. Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет, что подтвердили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга. На борту находилось 193 пассажира, из них 22 ребенка, 4 члена экипажа. Организована выездная проверка в аэропорту Кольцово, а также проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также прокуратура принимает в аэропорту пассажиров этого рейса. Из «чистой зоны» их уже выпустили, передает с места событий корреспондент РИА «Новый День».

Следователи тоже начали проверку: они осматривают место происшествия, воздушное судно, опрашивают членов экипажа.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

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