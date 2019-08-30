«Уральские авиалинии» готовятся к вылету после экстренной посадки

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что борт рейса U6-2641 по маршруту Санкт-Петербург – Худжанд не получил повреждений после экстренной посадки в Кольцово. В эти минуты уже готовится его вылет.

«После вылета из Пулково самолета Airbus A321, выполняющего рейс U6-2641 по маршруту Санкт-Петербург – Худжанд, командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно было осмотрено техническими специалистами, повреждений не обнаружено», – сообщили в авиакомпании. Вылет назначен на 10:10. На табло в Кольцово этот рейс не обозначен, однако корреспондент агентства, находящийся в аэропорту, подтверждает, что самолет готовят к взлету.

Несколько минут назад в Уральской транспортной прокуратуре сообщали, что откроют выездную приемную и поговорят с пассажирами. Сейчас в ведомстве пояснили, что на прием никто не приходил, так как пассажиры сидят в самолете, их никуда не выпускали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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