Экстренно севший в Кольцово самолет вылетел в Таджикистан

Самолет «Уральских авиалиний» U6-2641, который вылетел из Санкт-Петербурга в Худжанд, но вынужден был совершить экстренную посадку в екатеринбургском Кольцово, отправился в пункт назначения. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, на борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, и 4 члена экипажа. По предварительной информации после взлета из аэропорта Пулково самолет столкнулся со стаей птиц. В связи с этим командир воздушного судна принял решение выработать топливо, после чего посадить самолет в Кольцово.

Воздушное судно не получило повреждений, было осмотрено специалистами и допущено к продолжению полета.

Напомним, после вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово, которая прошла благополучно – никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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