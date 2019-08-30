В Кольцово аварийно сел самолет «Уральских авиалиний», летевший из Санкт-Петербурга. Приземление произошло около 15 минут назад.

Как стало известно РИА «Новый День» из собственных источников, по предварительной информации, приземление прошло благополучно. Собеседник сообщил, что на борту возникли технические неисправности, точные причины устанавливаются. К моменту приземления в аэропорту уже дежурили пожарные и скорые.

В пресс-службе Кольцово подтвердили факт аварийной посадки.

В ближайшее время «Новый День» сообщит подробности ЧП.

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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