В центре Екатеринбурга кроссовер вылетел на тротуар и сбил пешехода

В центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Ленина и Мамина-Сибиряка Nissan X-Trail врезался в Volkswagen Golf. После удара «Ниссан» отбросило на тротуар, пострадала женщина-пешеход.

Как рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу, по предварительной версии, кроссовер ехал со стороны Красноармейской в строну Луначарского и проехал перекрестке на красный, «Гольф» двигался на зеленый. Но точные причины ДТП будут установлены позднее, идет изучение камер наблюдения, опрос очевидцев. У женщины 1985 года рождения, которую снес автомобиль, предварительно перелом таза. Она госпитализирована в 23 больницу. Оба водителя также, их диагнозы не известны, но после аварии они могли передвигаться.

Добавим, на этом же перекрестке в мае столкнулись два автомобиля, один из них выбросило на тротуар – в той аварии пострадали семь человек. Причина ДТП была аналогичной – один из водителей ехал на красный.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.21

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