Уральские политологи и политики о новом кураторе УрФО: «Как пятое колесо в телеге»

В Уральском федеральном округе появился куратор – вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он будет отвечать за социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность территорий Большого Урала. Борисов – выходец из Минобороны РФ, в российском правительстве занимается множеством госпрограмм, связанных с промышленностью и технологиями. Кроме того, он входит в совет директоров Уралвагонзавода. «Новый День» опросил экспертов с просьбой пояснить цель назначения кураторов в федеральные округа.

«Станут ли кураторы новыми полпредами? Это не более чем домысел, и некое наше ожидание чего-то нового. На самом деле история с кураторством символическая. С одной стороны [премьер-министру РФ Михаилу] Мишустину нужно постоянно показывать какие-то действия, подтверждающие, что правительство контролирует экономическую ситуацию. С другой стороны, осталось меньше двух месяцев до выборов. Подобные заявления рассчитаны на то, что высокие министры начинают спускаться до проблем людей на местах. Я бы в этой логике трактовал назначение кураторов. Не вижу здесь ни политических, ни имиджевых историй для самих министров», – отметил политконсультант Алексей Швайгерт. Он считает, что появление Борисова никак не повлияет на уральскую политику, потому что вице-премьеры вряд ли станут значимыми политическими игроками в регионах.

«Назначение Борисова связано с тем, что он курирует оборонку в правительстве, а в УрФО больше всего сосредоточено оборонных производств. Так что это скорее отраслевое решение. Но сам факт появления кураторов округов удивляет. Потому что на территориях есть полпреды, есть представительства федеральных министерств, но видимо, их уже не хватает. Значит, государственная машина начала буксовать. И вот телеге, которая скрипит, приделали еще одно колесо. Мне кажется, это сомнительная мера. Не знаю, какие полномочия будут у вице-премьеров-кураторов, должен выйти соответствующий документ, но предполагаю, что там будет что-то вроде «координировать, контролировать, докладывать и готовить», – размышляет политолог Сергей Мошкин.

Об этом же говорит и депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский. «Я с трудом понимаю все эти кураторства, все эти округа. Вот взять даже наши управленческие округа Свердловской области. Чем там эти управляющие занимаются? На мой взгляд, это ненужное промежуточное звено. Что им там делать – следить за мэрами? Также не понимаю, зачем сейчас нужны федеральные округа. Есть губернатор, у него есть свое правительство, есть дума. Какая функция у полпредства? Когда все это начиналось, нам говорили: это нужно, чтобы следить за соответствием региональных законов федеральным, приводить все в соответствие. Это я понимал, я тогда работал в областной думе. Мы эту работу выполнили с блеском. А сейчас я не совсем понимаю, зачем нужны полпреды. Ведь даже если полпред даст какое-то поручение, это все равно спустят на губернаторов. А теперь еще новые кураторы. Вы знаете, когда-то я был гендиректором завода. И если бы напротив меня сидел человек из правительства и смотрел, как я работаю, мне было бы некомфортно. Думаю, что это все делается под выборы, чтобы проследить. А развитие? Ну прилетит он, посмотрит, улетит и забудет. У него ведь и своя работа есть, он вице-премьер. Если бы у меня была возможность сказать им напрямую, я бы сказал, что это не нужно», – поделился парламентарий.

«Я считаю, что это неплохо, потому что в правительстве Юрий Борисов отвечает за оборонку, а в нашем регионе как раз находится большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса. Думаю, это даст толчок развитию. А полпреды президента останутся полпредами президента», – поделился еще один депутат Госдумы, единоросс Максим Иванов.

Политолог Андрей Перла считает, что полпреды президента сейчас превратились в надзирателей за исполнением его указов и поручений. Публичного в этой работе мало, но полномочий довольно много. Однако, отмечает он, федеральные округа с самого начала формировались с прицелом не только на политику, но и на экономическую географию. «Поэтому полпреды могли совмещать полномочия политических администраторов и экономических администраторов. Самый удачный пример – вице-премьер-полпред Трутнев. А под ним – министерство развития Дальнего Востока. Так как Трутнев был успешен, периодически возникали слухи о том, что вице-премьерами по развитию станут и остальные полпреды, – напомнил Перла. – Эти слухи ходили одновременно со слухами об отмене всех полпредов вообще – а зачем они нужны, ведь региональные фронды больше невозможны. Разве что как синекуры для тех, кто в системе не нашел себе места, но в принципе системе необходим. Теперь, похоже, соломоново решение: полпреды остаются где были, а кураторы развития регионов – вице-премьеры. Другие люди. Другое ведомство: АП и правительство параллельно. Для живущих в регионах не изменится ничего. Совсем ничего».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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