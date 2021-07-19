Кому запад, кому юг: федеральные округа поделили между вице-премьерами России

Правительство России поставило вопрос о проведении единой экономической политики на всей территории страны – это необходимо для достижения национальных целей. Поэтому каждому федеральному округу назначат куратора. Эта роль отведена вице-премьерам федерального правительства.

Как уже сообщал «Новый День», московские чиновники все чаще высказывают недовольство ситуацией на местах. 30 июня, во время прямой линии, президент Владимир Путин сообщил, что подход к работе с территориями изменится, и практика кураторства, апробированная на Дальнем Востоке и в ЮФО, будет распространена на все регионы.

Теперь стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об ответственности своих заместителей за социально-экономическое развитие территорий.

«Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов, – пишет РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства. – Такое распределение полномочий исключает дублирование функций кураторов регионов из правительства и полпредов президента».

По данным издания, Центральный федеральный округ будет контролировать Дмитрий Григоренко, курирующий в правительстве работу Минфина. ЦФО является одним из ключевых источников доходов федерального бюджета, так как именно здесь сосредоточены крупнейшие налогоплательщики, а Григоренко имеет опыт общения с ними еще по работе в ФНС.

Северо-Западный федеральный округ будет курировать Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование: в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные медицинские вузы.

Приволжский федеральный округ, чья доля в экспорте технологий, превышает половину, отдали под контроль Дмитрию Чернышенко, отвечающему за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие.

Сибирский федеральный округ является сосредоточением основных топливно-энергетических и лесных ресурсов, но там остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. Поэтому кураторство над регионом поручили Виктории Абрамченко, отвечающей за недропользование, лесное хозяйство и экологию.

За Уральский федеральный округ – основой промышленный регион России будет отвечать Юрий Борисов.

Юрий Трутнев продолжит контролировать Дальневосточный округ.

Северо-Кавказский федеральный округ передали от Трутнева вице-премьеру по ТЭК Александру Новаку, которому предстоит стабилизировать топливно-энергетический комплекс региона и ускорить газификацию.

Полномочия Марата Хуснуллина, курирующего Крым, распространены на весь Южный федеральный округ. Его назначение в правительстве объясняют тем, что развитие туристического потенциала территории связано со строительством и инфраструктурой, в том числе транспортной.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.07.21

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