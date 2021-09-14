Вице-премьер Юрий Борисов: к 24 сентября МЭР представит перечень ключевых инвестпроектов Урала

Сегодня вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов провел первое совещание с губернаторами УрФО в новом качестве – куратора округа. Главной темой заседания стало формирование перечня основных инвестиционных проектов в каждом из регионов Урала.

Вице-премьер подчеркнул, что времени мало. Минэкономразвития должно представить выверенный перечень ключевых региональных проектов к 24 сентября. Он также отметил, что проекты в начальной стадии проработки заявлять не надо. «Их реализация должна дать существенный положительный эффект уже на рубеже 2023 года, – напомнил Юрий Борисов. – Проекты должны быть просчитаны, «упакованы» и обеспечены источниками финансирования. Прошу это учесть».

«До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга, – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства. – Знаю, работа уже идет, регионы сформировали предложения. Я дал поручение Минпромторгу и Минэнерго отдельно посмотреть их в своей части. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги и активно двигаться к результату».

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2021 года правительство России поставило вопрос о проведении единой экономической политики на всей территории страны – это необходимо для достижения национальных целей. Поэтому каждому федеральному округу назначили куратора. Эта роль отведена вице-премьерам федерального правительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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