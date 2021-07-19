Куйвашев обещал за 10 лет заменить тополя другими деревьями

Губернатор Евгений Куйвашев объявил о начале борьбы с тополями. По его мнению, за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья.

Об этом губернатор написал на своей странице в Инстаграм после посещения нескольких городских парков. «Везде есть общая проблема: основная часть деревьев – тополя. Пух от которых надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать», – написал Куйвашев.

Напомним, в июньские выходные, посвященные Дню России, в Свердловской области произошло беспрецедентное число пожаров – 580. По данным государственного пожарного надзора, большинство возгораний начиналось именно с тополиного пуха.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

За день в Екатеринбурге выпало более трети ежемесячной нормы осадков. / Подрядчики фонда капремонта разобрали крышу дома в Екатеринбурге – жильцов затопило уже дважды (ФОТО). / На Среднем Урале выявлено еще 485 новых случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»