В МЧС заявили о беспрецедентном числе пожаров из-за поджигателей пуха

За минувшие длинные выходные, посвященные Дню России, в Свердловской области произошло беспрецедентное число пожаров – 580. Все они, по данным пресс-служб ГУ МЧС России по региону, имели техногенный характер. Почти четверть из них пришлось тушить в Екатеринбурге.

Повлияли на ситуацию несколько факторов. Во-первых, сухая и жаркая погода, которая установилась в длинный уикенд на Урале. Во-вторых, беспечное отношение самих уральцев к огню. «По данным государственного пожарного надзора, большинство возгораний начиналось именно с тополиного пуха и сухой травы», – отметили в пресс-службе ведомства.

На уточняющий вопрос о портрете типичного поджигателя тополиного пуха в чрезвычайном ведомстве ответили полуфилософски: «Это и дети, и взрослые, в каждом из которых тоже живет ребенок». Действительно, корреспонденты «Нового Дня» за выходные стали свидетелями нескольких попыток поджигания пуха. В центре Екатеринбурга это пыталась сделать группа нетрезвых взрослых людей, а в парке Зеленая Роща – с зажигалками и пухом баловались несколько тинейджеров.

«Катастрофических последствий сложной пожароопасной обстановки удалось избежать благодаря мерам, заранее принятыми в пожарно-спасательных гарнизонах для оперативного и достаточного реагирования на возгорания. Так, только в екатеринбургском гарнизоне пожарной охраны, где складывалась наиболее тяжёлая пожароопасная обстановка, в строй из резерва были введены 11 единиц спецтехники и более 40 человек личного состава. Благодаря этому возникавшие пожары были оперативно локализованы и ликвидированы», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, ранее в интервью «Новому Дню» глава противопожарной службы Greanpeace Россия Григорий Куклин говорил, что большинство лесных пожаров происходит по вине поджигателей. «Пока в каждой деревне есть поджигатель травы, все будет зависеть от погоды, будет сухая и ветреная ‒ будет все гореть. Представьте любой район Свердловской области, в котором есть, к примеру, десять экипажей с подготовленными людьми, ранцевыми огнетушителями. Если случился штормовой ветер, порвало ЛЭП, она упала, произошло замыкание, загорелась трава, то этих сил хватит, чтобы потушить пожар. Но если к этому добавить пожар из-за непотушенного костра или брошенного окурка, то сил уже будет меньше. А если еще в 30 деревнях одновременно зажгли траву, то как ни крути, придется уже выбирать, где тушить. И это не значит, что сил мало ‒ мы не можем же в каждой деревне держать пожарную часть», – говорил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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