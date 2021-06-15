Поджигатели пуха трижды за выходные чуть не спалили наркологию (ВИДЕО)

Неизвестный поджигатель тополиного пуха чуть не спалил наркологическую больницу в Екатеринбурге на улице Халтурина, об этом рассказал главный врач ОНБ Антон Поддубный. Все произошло минувшей ночью, почти сразу после полуночи. «На видео видно, как один нехороший человек поджигает пух. Со слов свидетелей – молодой человек лет 20», – рассказал врач.

Поджигают пух

По его словам, сначала сотрудники сами тушили занявшийся огонь, затем подоспели пожарные, которые ликвидировали возгорание. По счастью, огонь не добрался до медицинских построек, и обошлось без пострадавших и повреждений. По этой причине, как пояснил Поддубный «Новому Дню», он не станет обращаться в полицию.

Также он рассказал, что аналогичные ситуации происходили возле других медучреждений Свердловской области за минувшие выходные. В Каменске-Уральском отдыхающие подожгли пух в лесопарке рядом с больничным отделением. Медикам пришлось срочно эвакуировать всех пациентов, а с огнем боролись пожарные. «Успели потушить, на территорию отделения огонь не зашел. Сделали вокруг отделения противопожарную борозду. Отдельное спасибо администрации Каменска-Уральского», – прокомментировал Поддубный.

В ночь на 13 июня в одном из отделений в Екатеринбурге также чуть не произошел пожар из-за неизвестного, который поджег пух за периметром больницы. С огнем помогли справиться вовремя прибывшие пожарные.

Напомним, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о 580 пожарах в регионе за длинный уикенд, посвященный Дню России. Четверть случаев пришлись на Екатеринбург.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Отман

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