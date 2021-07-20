Мусульмане с раннего утра потянулись в мечети: сегодня – Курбан-байрам (ФОТО)

Сегодня с раннего утра мусульмане Екатеринбурга, несмотря на обращение своих духовных лидеров с просьбой остаться дома, пришли в мечети и молельные дома, чтобы отметить один из своих главных праздников – Курбан-байрам.

Как передают корреспонденты РИА «Новый День», людей было значительно меньше, чем до пандемии, – даже не сотни, а десятки человек. Примечательно, что некоторые сначала приезжали в одну мечеть, потом через несколько минут уезжали в другую. Например, из мечети на улице Репина – в мечеть в переулке Воронежском. У обеих на всякий случай стояли машины ДПС, но все прошло мирно. Большинство верующих надели маски. Пожилых людей среди них было немного.

Также верующие пришли в мечеть на Химмаше, на улице Димитрова. Там же наш корреспондент увидел мужчину, продающего жертвенных баранов.

Добавим, в Медной мечети в Верхней Пышме с 8:00 до 9:00 проходило праздничное мероприятие – проповедь и молитва – при участии имамов и сотрудников мухтасибата, которое транслировалось на аккаунтах ДУМ СО (Уральский мухтасибат) в онлайн-режиме. В соответствии с ранее сделанными заявлениями об отмене массовых мероприятий прихожанам в этот день доступ в мечеть ограничен.

Напомним, на прошлой неделе руководители мусульманских религиозных организаций Свердловской области встретились с вице-губернатором Сергеем Бидонько, после чего приняли совместное обращение к умме (мусульманскому сообществу) региона о праздновании Курбан-байрама. В обращении они призвали мусульман, имеющих проблемы со здоровьем, пожилых людей, а также тех, кто постоянно общается с пожилыми родственниками, «встретить праздник искренней молитвой дома, в кругу своей семьи». Также верующих попросили отнестись с пониманием к тому, что некоторые крупные мечети и молельные дома необходимо закрыть для массового посещения во время праздника в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Феникс, Александр Погольский

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