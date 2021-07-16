Мусульман попросили праздновать Курбан-байрам онлайн

Руководители мусульманских религиозных организаций Свердловской области встретились с вице-губернатором Сергеем Бидонько, после чего приняли совместное обращение к умме (мусульманскому сообществу) региона относительно празднования Курбан-байрама, который в этом году отмечается 20 июля.

Как сообщает ДИП, в обращении они призвали мусульман, имеющих проблемы со здоровьем, пожилых людей, а также тех, кто постоянно общается с пожилыми родственниками, «встретить праздник искренней молитвой дома, в кругу своей семьи». При этом праздничные молитвы будут передаваться онлайн. Также верующих просят отнестись с пониманием к тому, что некоторые крупные мечети и молельные дома необходимо закрыть для массового посещения во время праздника в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, мусульманам посоветовали мудро отнестись ко всем мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции и особенно к вакцинации.

Напомним, сегодня вечером для православных верующих в Екатеринбурге состоится богослужение в память о расстрелянных членах семьи Романовых. После – должен был начаться крестный ход до Ганиной Ямы, однако де-юре он под запретом, местные власти запретили проведение этого мероприятия, но, судя по всему, он состоится. Правда, в отличие от всех прошлых лет верующие пойдут не по перекрытым дорогам, а по тротуарам и по обочине, когда выйдут на трассу. При этом в области запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.



Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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